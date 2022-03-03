Talas'ta kitap sohbetleri 'geçmişten geleceğe' uzandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay tekrarlanan 'Gençlerle Kitap Sohbetleri' programı yine yoğun ilgi gördü. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Beş Şehir' isimli eserinin değerlendirildiği etkinlikte yeni popüler olmaya başlayan 'Metaverse' konusu da ele alındı.

PAYLAŞ
  • 03.03.2022 14:45
  • Güncelleme: 03.03.2022 16:18
Talas'ta kitap sohbetleri 'geçmişten geleceğe' uzandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve her ay tekrarlanan “Gençlerle Kitap Sohbetleri” programı yine yoğun ilgi gördü. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” isimli eserinin değerlendirildiği etkinlikte yeni popüler olmaya başlayan “Metaverse” konusu da ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına, mütefekkir ve filozof kavramlarına değinerek başlayan Başkan Yalçın Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde “Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?” ifadelerinin geçtiğine de atıfta bulundu. Başkan Yalçın daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında bilgiler vererek hayat hikayesini ve eğitim geçmişini anlattı. Daha sonra kitabı anlatan Başkan Yalçın, eserin Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlatıldığı bir deneme türü olduğunu sözlerine ekledi.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR BELEDİYE METAVERSE’Ü KONUŞUYOR”

Programın sonunda doğru söz alan Doç. Dr. Z. Burçin Gönen Metaverse konusu hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda “Metaverse” konusunun ele alındığının altını çizen Öğretim Üyesi Gönen, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Metaverse’ün sanal ile gerçek dünyayı birleştiren yeni bir dünyayı temsil ettiğini belirten Gönen, özellikle pandemi dönemiyle birlikte özgürlük isteğinin arttığını ifade ederek Metaverse’ün bu isteği karşılayacak bir mecra olabileceğini dile getirdi.

Sohbet sonunda kura çekimi yapılarak katılımcılara gelecek ay ele alınacak Sezai Karakoç’un “İslam” kitabını kura ile hediye edildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, 'Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız”

Felahiye'de kaza: 3 yaralı

Felahiye’de kaza: 3 yaralı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

BBP’li Çevrim: “Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Benzin ve motorine 2'nci zam

Benzin ve motorine 2’nci zam