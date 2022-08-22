Talas'ta kışa hazırlık günleri başladı

Talas Belediyesi'nin her yıl gerçekleştirdiği Talas'ta Kış Hazırlıkları organizasyonu başladı. Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon çerçevesinde vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü hazırlayarak kışa hazır hale getiriyor.

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  • 22.08.2022 12:18
  • Güncelleme: 22.08.2022 19:14
Talas'ta kışa hazırlık günleri başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği Talas’ta Kış Hazırlıkları organizasyonu başladı. Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon çerçevesinde vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü hazırlayarak kışa hazır hale getiriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hazırlıkları yerinde gördü. Vatandaşlara kolaylıklar dileyen Başkan Yalçın, bereketli olması temennisinde bulundu. Ailece bir arada olarak doğal ürün hazırlamanın çok anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, deterjandan suya, salça kazanından tuza kadar birçok hizmetin vatandaşlara ücretsiz sunulduğunu ifade etti.

Alana gelerek kışlık hazırlıklarını yapan vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Her türlü imkanın bulunduğunu ifade eden Erdem Abatay isimli bir vatandaş “Başkanımıza çok teşekkür ederim, sadece domatesimizi alıp geliyoruz, diğer hizmetlerin hepsi belediyemizden. Çok teşekkür ederim” dedi. Kışlık ürünlerini hazırlayan bir diğer vatandaş da memnuniyetini “Çok iyi oldu, Allah razı olsun her şeyden memnunuz.” sözleriyle dile getirirken Can Türk isimli vatandaş da, ailece keyifli bir ortamda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ailece güzel bir ortamda doğal ürün hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla birlikte el emeği bir şeyler hazırlıyoruz. Domates sosu yapıyoruz, biber közledik, patlıcan közledik, beğendiğimiz ürünlerden burada kışa hazırlık yapıyoruz. Burada yalnızca kışlık ürün hazırlamıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız emek vererek kışa hazırlanıldığını da görmüş oluyorlar, bunu onlara yaşatarak öğretiyoruz.” diye konuştu.

Reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok kışlık ürünün hazırlandığı Talas’ta Kış Hazırlıkları organizasyonu, 27 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek. Öte yandan organizasyon hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0531 421 25 25 numaralı telefon aranabilecek.

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İHA

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