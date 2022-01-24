Talas'ta kış çalışmalarına aralıksız devam

Kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren Kış Çalışması Ekipleri gece gündüz hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe, 4 traktör, 2 damperli kamyon ve 110 personel ile 4 vardiya halinde çalışmalar yürütülüyor.

KIRSAL İÇİN ÖZEL EKİP

Kırsal mahallelerde ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve anında müdahale amacıyla bölgede sürekli olarak görev yapan kış çalışması ekipleri, kırsal mahallelerin tamamında teyakkuz halinde nöbet tutuyor.

KOORDİNASYON MERKEZİ İLE ANINDA MÜDAHALE

Öte yandan geçtiğimiz yıl kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de oluşabilecek sorunlara karşı etkin mücadele gerçekleştiriliyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sahadaki ekiplerle anlık olarak iletişime geçilen merkezde, kameralar aracılığıyla önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri yönlendiriliyor.

