Talas'ta kış çalışmaları bu merkezden koordine ediliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, devam eden kış çalışmalarını Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'ndeki canlı kameralar üzerinden inceledi.

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  • 31.01.2022 13:09
  • Güncelleme: 31.01.2022 13:51
Talas'ta kış çalışmaları bu merkezden koordine ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, devam eden kış çalışmalarını Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’ndeki canlı kameralar üzerinden inceledi.

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi’ne gelen Başkan Yalçın, yetkililerden yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı. Ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla telefonda görüşen Başkan Yalçın, mahallelerdeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz bu merkezde canlı kameralarımız üzerinden 7 gün 24 saat kırsal mahallelerimizdeki durumu takip ediyoruz. Allah’a şükürler olsun şu ana kadar ilçe genelinde gerek kırsal gerekse merkez mahallelerimizde açılmamış yolumuz yok. Yağışlar sürdüğü müddetçe çalışmalarımız da aralıksız olarak devam edecek” dedi.

Öte yandan Başkan Yalçın’ın telefonda görüştüğü mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Mahallelerimizin şu anda merkezle ulaşımını sağlayan tüm yollar açık. Ekipler gayet güzel çalışıyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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