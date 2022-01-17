Talas'ta kırsal aktarması için özel durak

Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kırsal mahallelere giden vatandaşlar için kapalı aktarma durağı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 17.01.2022 11:35
  • Güncelleme: 17.01.2022 11:56
Talas'ta kırsal aktarması için özel durak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kırsal mahallelere giden vatandaşlar için kapalı aktarma durağı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen aktarma durağının çevre düzenlemesi ve durağa giden yolun asfalt çalışmaları Talas Belediyesi tarafından tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yönelik verilen toplu taşıma hizmeti pandemi nedeniyle aktarmalı olarak yürütülmeye başlanmıştı. Aktarma sırasında vatandaşların özellikle olumsuz hava koşullarında sorun yaşamaması için kapalı aktarma durağı inşa edildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Dedeoğlu Camii yanında oluşturulan kapalı durak sayesinde, özelikle kırsal mahallelere gidecek vatandaşların bekleme süreci daha konforlu hale getiriliyor. Durakta bekleyenler için telefon şarj noktaları da bulunuyor.

VATANDAŞLAR YENİ DURAKTAN MEMNUN

Öte yandan yapılan yeni aktarma durağından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar da özellikle olumsuz havalarda çok faydalı olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Uçak seyahatlerinde PCR testi uygulama kararları kesinleşti

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan diplomatın cansız bedenine ulaşıldı

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

31 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

31 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Talas'ta kış çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

DAHA FAZLA
SP'li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor' yaygarası yapıyorlar'

SP’li Coşkun: 'Müjde, hızlı tren geliyor’ yaygarası yapıyorlar'

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Büyükşehir, 78 mahalle yolunu ulaşıma açtı

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Kayseri'de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de 4 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama

AK Parti'den hızlı tren iddialarına açıklama