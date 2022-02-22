Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmaz açık artırma ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin gerçekleştireceği önemli hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

PAYLAŞ
  • 22.02.2022 10:34
  • Güncelleme: 22.02.2022 10:34
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

02 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda ve encümen huzurunda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 3 daire, 4 villa parseli ile 3’ü eczane olmak üzere 4 dükkân açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İlanda yer alan sadece 1 konut parselinin satışı kapalı teklif usulüyle yapılacak.
Toplamda satışa çıkarılan 12 parça taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir Talas’ta yeni ve önemli hizmet ile yatırımlara kaynak olacak.
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek ihalelere katılımın yoğun olması bekleniyor.
İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. 
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

Kayseri'yi yağmurlu bir hafta bekliyor

Kayseri’yi yağmurlu bir hafta bekliyor

AGÜ, 3 Ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Sahibi Oldu

AGÜ, 3 Ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Sahibi Oldu

Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri

Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri

Yaralı atmaca ve baykuşa yardım eli

Yaralı atmaca ve baykuşa yardım eli

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Organize dağ yolu, 15 Temmuz Bulvarına bağlanacak

Organize dağ yolu, 15 Temmuz Bulvarına bağlanacak

Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi

Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi

Egzamanın oluşmasını engelleyen 8 önlem

Egzamanın oluşmasını engelleyen 8 önlem