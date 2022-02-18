Talas'ta ihtiyaç sahibi emeklilere nakit kış desteği

Talas Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi emeklilere ve ailelere, 3 ay süreyle nakit kış desteği sağlayacak. Bu amaçla olağanüstü toplanan Talas Belediye Meclisi, ilçede ikamet eden emekliler de dahil ihtiyaç sahibi ailelere ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, aylık 250'şer lira nakit yardım yapılmasını oybirliği ile karara bağladı.

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  • 18.02.2022 12:45
  • Güncelleme: 18.02.2022 13:47
Talas'ta ihtiyaç sahibi emeklilere nakit kış desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi emeklilere ve ailelere, 3 ay süreyle nakit kış desteği sağlayacak. Bu amaçla olağanüstü toplanan Talas Belediye Meclisi, ilçede ikamet eden emekliler de dahil ihtiyaç sahibi ailelere ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, aylık 250’şer lira nakit yardım yapılmasını oybirliği ile karara bağladı.

Alınan kararın detayıyla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Yuvalar daha sıcak, Gönüller bir olsun’ anlayışıyla hareket ettiklerini ve amaçla ihtiyaç sahiplerine Nakit Kış Desteğinde bulunacaklarını söyledi. Başkan Yalçın devletin, kişi başı aylık bin 400 TL’nin altında geliri olanları ihtiyaç sahibi saydığını belirterek, “Ocak, şubat, mart aylarında ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapalım diye bir karar aldık. Bu duruma uygun bize ve vakfa kayıtlı yaklaşık 4 bin ailenin olduğunu tespit ettik. Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde de 2 bin 600 civarında emeklin bu kategoriye girdiğini öngördük. Buradan hareketle toplam 6 bin 600 civarında bir başvuru olmasını bekliyoruz. Bu da ortalama 5 milyon TL’yi bulacak ve biz buna uygun bütçeyi hazırladık” dedi.

Yardımlardan nasıl yararlanılacağına dair bilgiler de veren Başkan Yalçın; “Kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları, devletin bütün birimleriyle ortak veri tabanı olarak çok donanımlı bir konuma sahip. Buraya isim soy isim ve T.C kimlik numarası girilince kimin ihtiyaç sahibi olduğu belli oluyor. Biz de Talas Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile belediyemiz arasında bir protokol yaptık. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konusunda birlikte çalışacağız. Sonra da Vakıfbank’tan aldığımız kartlara ocak, şubat ve mart ayları boyunca 250’şer lira yükleyeceğiz. Dileyen elektrik, su veya doğalgaz faturasını ödeyebilir dileyen de alışveriş yapabilir” diye konuştu. Talas Belediyesi tarafından ’Yuvalar Daha Sıcak, Gönüller Bir Olsun’ yaklaşımıyla hayata geçirilen Nakit Kış Desteğine başvurular iki noktadan yapılacak. Tramvay son durağı karşısındaki Talas Belediyesi Kültür Müdürlüğü binasındaki Sosyal Destek Hizmetleri biriminin yanı sıra Dedeoğlu Camii yanındaki Osmanlı Evi’nde başvurular kabul edilecek.

Ayrıca konu ile ilgili mesai saatleri dahilinde 0352 503 12 51, 0533 151 24 69, 0534 377 85 55 ve 0533 465 06 41 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

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İHA

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