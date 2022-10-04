Talas'ta, hayvan mezarlığı kurulacak

Talas Belediyesi, ölen hayvanlar için mezarlık oluşturuyor. Patievi'nin yakınlarında yer alan arsa mezar yeri olarak ayrılırken, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her insanın ölen hayvanını buraya gömebileceğini söyledi. 

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  • 04.10.2022 13:27
  • Güncelleme: 04.10.2022 13:27
Talas'ta, hayvan mezarlığı kurulacak

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Talas ilçesinde bulunan Patievi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Abdullah İnci, ilkokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayvanların her gün hatırlanması ve korunması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Yalçın, belediye olarak bu konuda birçok etkinlik yaptıklarını anımsattı. Hayvanların kendilerini doğal ortamda hissetmeleri için 2019’da Patievi’ni kurduklarını anlatan Yalçın, “Bizler hayvanlarla birlikte mutluyuz. Bu can dostlarımızın en önemli ihtiyacı doğal ortamda olmaları. Burası da iddia ediyoruz ki belki Türkiye’de en uygun yerdir. 5 mağaramız, 17 tane de ayrı bölümümüz var. Bugün ilkokul öğrencilerimiz de var burada. Onlarla beraber çocuklarımıza hayvan sevgisini nasıl aşılayacağımız konusunda büyüklerimizle, hocalarımızla faydalanmanın yollarını arayacağız, öğreneceğiz” dedi.

‘HAYVAN MEZARLIĞI’NIN YERİNİ HAZIRLADIK’

Hayvan Mezarlığı konusunda da taleplerin olduğunu dile getiren Yalçın, bunun üzerine Patievi’ne yakın bir bölgede hayvanlar için mezar yeri hazırladıklarını söyledi. Hayatın olduğu yerde ölümün de olduğunu belirten Yalçın, “Hayvan mezarlığıyla alakalı gelen talepler üzerine hayvan barınağımızın yakınında bir bölümü mezarlık olarak ayırdık. Vatandaşlar ölen hayvanını kendileri gömebilirler. Sonra da mezar taşı olarak tabelalarını takıp ziyaretlerini yapabilirler. Bütün Kayseri’ye açık olacak bu yerimiz. Burada kayıta girecek, tabi bazı şartlar var, ölüm belgesi istiyoruz. Ama bunu bir alışkanlık haline getirelim. Çocuklar kuşları, kedi, köpekleri, balıkları öldüğünde ne yapacaklarını şaşırıyorlar, uzaklaşmak da istemiyorlar. Onu toprağa vermekte bu hayatın bir parçası olarak çocuklara sunulmuş bir hizmet olacak” şeklinde konuştu.

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel ise, hayvanları koruma gününün tek bir günden ibaret olmaması gerektiğini söyleyerek, “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Ancak bizim için tek bir gün yeterli değil. 365 gün hayvanlara destek olmak, korumak durumundayız. Bu konuda biz değerli velilerden ve değerli eğitimcilerimizden destek bekliyoruz. Çünkü bu işi ancak eğitimle çözebiliriz” dedi.

1ha

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