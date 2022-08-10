Talas'ta hasat vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir karış toprak boş kalmasın' sözünü hayata geçiren Talas Belediyesi, tarımsal çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesinde 92 dekar araziye ekilen Siyez Buğdayı, düzenlenen 'Buğday Hasat Şenliği' ile hasat edildi.

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  • 10.08.2022 13:13
  • Güncelleme: 10.08.2022 16:29
Talas'ta hasat vakti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir karış toprak boş kalmasın’ sözünü hayata geçiren Talas Belediyesi, tarımsal çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesinde 92 dekar araziye ekilen Siyez Buğdayı, düzenlenen ‘Buğday Hasat Şenliği’ ile hasat edildi.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra kırsal mahalle muhtarları ve Başakpınarlı çiftçiler katıldı.

‘EKİME MÜSAİT ARAZİLER BOŞ KALMAMALI’

Program öncesi muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen Başkan Yalçın, yapılan ekim ve hasadın maksadıyla ilgili bilgiler verdi.

Daha önce Abdullah Gül Üniversitesi’nde benzer bir uygulamanın yapıldığını hatırlatan Başkan Yalçın, “Geçen yıl Abdullah Gül Üniversitesi’nin içine ekim yapmıştık ve gayet de güzel verim almıştık. 27 ton un çıktı. Allah’tan yapmışız. Daha sonra korona geldi ve koronada onu dar gelirlilere dağıttık.” dedi.

Ekime müsait arazilerin boş kalmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Yapılması gereken, bu araziler boş durana kadar ekilmesi gerekir. Allah herkesi işlerinde muvaffak etsin.”

‘BUGÜNE KADAR BÖYLE BELEDİYE GÖRMEKDİK’

Başkan Yalçın’ın ardından çiftçiler ve muhtarlar adına düşüncelerini dile getiren Başakpınar Mahalle Muhtarı Cemalettin Sivritaş, belediye tarafından ilçe tarımına büyük bir emek verildiğini kaydederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“Burada sizlerin de çok emeği var. Biz bugüne kadar böyle çalışan bir belediye görmedik, bu gerçekleri göz ardı etmemek lazım.” ifadelerini kullanan Muhtar Sivritaş, “Bugün burada sizin katkılarınızla toplandık. Burada çiftçilere verdiğiniz değeri bir kez daha görmüş olduk. Çiftçilerimiz ve muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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İHA

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