Talas'ta halk dansları gösterisi ertelendi
Talas Belediyesi, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek halk dansları gösterisinin ertelendiğini açıkladı.
- 23.03.2022 10:48
- Güncelleme: 23.03.2022 10:48
İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 25 Mart Cuma saat 20.00'da sahnelenmesi planlanan gösteri ertelendi.
Gösterinin yeni tarihi yeniden programlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. 45 kişilik dans topluluğunun sahneleyeceği yerel oyunlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.
1ha
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