Talas'ta halk dansları gösterisi ertelendi

Talas Belediyesi, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek halk dansları gösterisinin ertelendiğini açıkladı.

PAYLAŞ
  • 23.03.2022 10:48
  • Güncelleme: 23.03.2022 10:48
Talas'ta halk dansları gösterisi ertelendi

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 25 Mart Cuma saat 20.00'da sahnelenmesi planlanan gösteri ertelendi.

Gösterinin yeni tarihi yeniden programlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. 45 kişilik dans topluluğunun sahneleyeceği yerel oyunlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti

Kabakcı, Avrupa İkincisi olan milli takımı tebrik etti

Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız'

Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız'

Başkan Büyükkılıç, minik öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, minik öğrencilerle bir araya geldi

Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Talas'ta halk dansları gösterisi ertelendi

Talas'ta halk dansları gösterisi ertelendi

Satamadan yakalandılar

Satamadan yakalandılar

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı

2 kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi arttı

DAHA FAZLA
Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Başkan Özdoğan 5'inci Erciyes Mühendislik Zirvesi'nde

Başkan Özdoğan 5'inci Erciyes Mühendislik Zirvesi'nde

Melikgazi'deki ağaçlara künye çıkarılacak

Melikgazi'deki ağaçlara künye çıkarılacak

Talas'tan çiftçiye 32 ton baklagil tohumu daha

Talas'tan çiftçiye 32 ton baklagil tohumu daha

Tomarza çiftçilerinden Başkan'a teşekkür

Tomarza çiftçilerinden Başkan'a teşekkür