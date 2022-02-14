Talas'ta gül kokulu gece

Talas Belediyesi tarafından Peygamber Efendimiz (sav) adına 'Gül Kokulu Naatlar' programı düzenlendi. Programa katılanlar Halil Necipoğlu'nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahiler ile Yağmur şairi Nurullah Genç'in şiirleriyle duygu dolu bir gece yaşadı.

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  • 14.02.2022 12:15
  • Güncelleme: 14.02.2022 12:18
Talas'ta gül kokulu gece
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Peygamber Efendimiz (sav) adına ‘Gül Kokulu Naatlar’ programı düzenlendi. Programa katılanlar Halil Necipoğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahiler ile Yağmur şairi Nurullah Genç’in şiirleriyle duygu dolu bir gece yaşadı.

Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programa genci yaşlısı çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Her zaman olduğu gibi en çok günümüzde de başımızın tacı Resul Allah’ı anlatmaya veya anmaya değil onu anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bizler için en büyük hazine ve örnek peygamber efendimiz değil midir? Devlet adamlığından insan haklarına, komşu hakkından çevreye ve havyan haklarına kadar dünya ve ahiretimizi kazandıracak bir rehber var önümüzde şükürler olsun. Bugün konusu sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed (sav) olan güzel bir sohbette gönül pınarlarımızı coşturacağız inşallah. Kadim kültürümüzün önemli bir meyvesi olan naatlar ile Allah dostlarından efendimizi dinleyeceğiz. Bu programı özel olarak hazırlayan değerli Halil Necipoğlu hocamız ve ekibi ile çok değerli Nurullah Genç hocamıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından programda ilahiler okundu, Talaslı Yaman Dede’nin yazdığı naatlar seslendirildi. Duygu yüklü gecede salonu dolduranlar da bir yandan eserlere eşlik etti, diğer yandan da bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Programın sonunda görüşlerini ifade eden Halil Necipoğlu, Kayseri’nin kendisi için önemli bir yeri olduğunu belirterek; “Çok güzel bir vesileyle geldik. Sevgililer gününde sevgililer sevgilisini gül kokulu naatlarla anmaya geldik. Gül, efendimizin rumuzudur. Ben Kayseri’nin gül koktuğunu hissettim. Umuyorum ki buradan ayrılan herkes hem efendimizin sevgisiyle evlerine dönüyor hem de inşallah onun şefaatine mazhar oluyordur. Kayserililer ile bizi buluşturan değerli Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Programa katılanlar da Başkan Yalçın’a böyle düzenlediği gece için teşekkürlerini ileterek, “Çok güzel bir gece oldu. Çok istifade ettik, yine olsa yine geliriz.” ifadelerini kullandı.

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İHA

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