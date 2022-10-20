Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla 'Çalışma Hayatında Kişisel Gelişim, Motivasyon, İletişim' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kapaklıkaya, programa katılanları hem eğlendirirken hem de düşündürdü.

PAYLAŞ
  • 20.10.2022 14:06
  • Güncelleme: 20.10.2022 15:59
Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla “Çalışma Hayatında Kişisel Gelişim, Motivasyon, İletişim” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kapaklıkaya, programa katılanları hem eğlendirirken hem de düşündürdü.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Zirve Yolunda Hayat Hikâyeleri” çerçevesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendisinin öğretmen kökenli olduğunu belirterek, “Eğitimin ne demek olduğunu biliyorum. Sizlerin benden daha iyi bildiği şey var. Alişan Beyi iyi tanıyorsunuz. Ben de kendisinden istifade edeceğim. Kişisel gelişimin önemini biliyorsunuz. O nedenle gönüllü olarak buradasınız. Bizim onur konuğumuzsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra sahneye gelen eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, salonu dolduran dinleyicilere “Gönlünüze birkaç saatliğine misafir olmaya geldim” diyerek sözlerine başladı.

“KIZIMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM”

Kapaklıkaya, hayatından kesitler aktardığı söyleşisinde kanser nedeniyle vefat eden kızının kendisine vasiyetiyle ilgili bölümü, “Ölümüne bir ay kala ‘baba ben ölünce annem yıkılır biliyorsun değil mi? Ama sen konferanslardan vazgeçme’ dedi. Neden diye sordum. ‘Sen bir köşeye çekilsen üzülüp ağlasan kime ne faydan olacak? İnsanların seni sevdiğini biliyorsun. Bana konferanslara devam sözü ver’ dedi. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bugüne kadar 700 ilçe, 80 il ve 19 ülkede konferans verdim. Hiç yorulmuyor musun diye sorduklarında ‘hiç aklıma gelmiyor’ diyorum. Bir gün bir çocuk bana ‘Amca babam senin konferansına gelmiş. Artık anneme hiç bağırmıyor. Evimize huzur geldi. Teşekkür ederim’ dedi. Cenabı Mevlama ne kadar şükrediyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜREN MESAJLAR

Zaman zaman da güldüren Alişan Kapaklıkaya’nın bir başka anısını “Bir gün diyanet görevlilerine yönelik bir konferansta ‘benim eşim hafız’ deyince bana ‘Senin haberin yok mu? Hafız biri başta eşi olmak üzere 70 kişiyi sorgusuz sualsiz cennete götürüyor’ dedi. Bunu başka bir konferansta öğretmenlere anlatınca biri ‘Aaa eş durumundan mı gidiyorlarmış’ dedi.” şeklinde anlatması salonda kahkahalarla alkışlandı.

“GÖNÜLLERE DOKUNAN BİR GECE OLDU”

Söyleşisinde çocuklara da ayrı önem veren Kapaklıkaya herkesin yüreğine dokundu. Programa katılanlardan Hüseyin Akbülbül, kendisinin öğretmen olduğunu belirterek, “Talas Belediyesi hakikaten gönüllere dokunan bir belediye. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ailelerin gönüllerine dokunan her çalışmayı yapıyor.” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Süveyye Ünal Öcalan da programdan duyduğu memnuniyeti kaydederek, “Birçok insanın kalbine dokunan bir programdı. Hem güldürerek düşündürüyor iyi şeyler öğretiyor. Her yıl olması gereken bir etkinlik.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alişan Kapaklıkaya’ya çiçek vererek, bundan sonra Talas’ta daha sık program düzenleme sözü verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Orta dereceli okullarda ilk ara tatile sayılı günler kaldı

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Başkan Palancıoğlu: 'Gazeteciler halkın gören gözü ve duyan kulağıdır'

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Uyuşturucu aranan evden çalıntı malzemeler de çıktı

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Başkan Palancıoğlu: 'Gürpınar'a doğalgaz hayırlı olsun'

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Atölyede çıkan yangında 1 kişi yaralandı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

5. Kayseri Kitap Fuarı 6 günde 504 bin kitap tutkununu ağırladı

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Erciyes Öğretim Üyeleri Derneği'nde bayrak değişimi

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

Meteorolojiden 'zirai don' uyarısı

DAHA FAZLA
Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Özdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: 'Nereden oy tırtıklamaya çalışıyorsunuz'

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Üniversite öğrencilerinin öldüğü midibüs kazasının duruşması başladı

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan Rektör Altun'a hayırlı olsun ziyareti

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı

Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı