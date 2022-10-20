Talas'ta gönüllere dokunan Alişan Kapaklıkaya söyleşisi

Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programla “Çalışma Hayatında Kişisel Gelişim, Motivasyon, İletişim” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kapaklıkaya, programa katılanları hem eğlendirirken hem de düşündürdü.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Zirve Yolunda Hayat Hikâyeleri” çerçevesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kendisinin öğretmen kökenli olduğunu belirterek, “Eğitimin ne demek olduğunu biliyorum. Sizlerin benden daha iyi bildiği şey var. Alişan Beyi iyi tanıyorsunuz. Ben de kendisinden istifade edeceğim. Kişisel gelişimin önemini biliyorsunuz. O nedenle gönüllü olarak buradasınız. Bizim onur konuğumuzsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra sahneye gelen eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, salonu dolduran dinleyicilere “Gönlünüze birkaç saatliğine misafir olmaya geldim” diyerek sözlerine başladı.

“KIZIMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM”

Kapaklıkaya, hayatından kesitler aktardığı söyleşisinde kanser nedeniyle vefat eden kızının kendisine vasiyetiyle ilgili bölümü, “Ölümüne bir ay kala ‘baba ben ölünce annem yıkılır biliyorsun değil mi? Ama sen konferanslardan vazgeçme’ dedi. Neden diye sordum. ‘Sen bir köşeye çekilsen üzülüp ağlasan kime ne faydan olacak? İnsanların seni sevdiğini biliyorsun. Bana konferanslara devam sözü ver’ dedi. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bugüne kadar 700 ilçe, 80 il ve 19 ülkede konferans verdim. Hiç yorulmuyor musun diye sorduklarında ‘hiç aklıma gelmiyor’ diyorum. Bir gün bir çocuk bana ‘Amca babam senin konferansına gelmiş. Artık anneme hiç bağırmıyor. Evimize huzur geldi. Teşekkür ederim’ dedi. Cenabı Mevlama ne kadar şükrediyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.

GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜREN MESAJLAR

Zaman zaman da güldüren Alişan Kapaklıkaya’nın bir başka anısını “Bir gün diyanet görevlilerine yönelik bir konferansta ‘benim eşim hafız’ deyince bana ‘Senin haberin yok mu? Hafız biri başta eşi olmak üzere 70 kişiyi sorgusuz sualsiz cennete götürüyor’ dedi. Bunu başka bir konferansta öğretmenlere anlatınca biri ‘Aaa eş durumundan mı gidiyorlarmış’ dedi.” şeklinde anlatması salonda kahkahalarla alkışlandı.

“GÖNÜLLERE DOKUNAN BİR GECE OLDU”

Söyleşisinde çocuklara da ayrı önem veren Kapaklıkaya herkesin yüreğine dokundu. Programa katılanlardan Hüseyin Akbülbül, kendisinin öğretmen olduğunu belirterek, “Talas Belediyesi hakikaten gönüllere dokunan bir belediye. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ailelerin gönüllerine dokunan her çalışmayı yapıyor.” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Süveyye Ünal Öcalan da programdan duyduğu memnuniyeti kaydederek, “Birçok insanın kalbine dokunan bir programdı. Hem güldürerek düşündürüyor iyi şeyler öğretiyor. Her yıl olması gereken bir etkinlik.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alişan Kapaklıkaya’ya çiçek vererek, bundan sonra Talas’ta daha sık program düzenleme sözü verdi.