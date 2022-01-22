Talas'ta çocukların kızak keyfi için kamyonlarla kar taşındı

Talas Belediyesi, kış aylarının vazgeçilmezleri arasına giren 'Talas'ın Erciyes'ne' kamyonlarla kar taşıdı. Daha önce yapılan çalışmayla kızak alanı haline gelen bölgede kızak keyfinin devam etmesi için ilçe genelinden taşınan karlar bölgeye boşaltarak kızak alanı güçlendirildi.

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  • 22.01.2022 10:07
  • Güncelleme: 22.01.2022 10:33
Talas'ta çocukların kızak keyfi için kamyonlarla kar taşındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, kış aylarının vazgeçilmezleri arasına giren ’Talas’ın Erciyes’ne’ kamyonlarla kar taşıdı. Daha önce yapılan çalışmayla kızak alanı haline gelen bölgede kızak keyfinin devam etmesi için ilçe genelinden taşınan karlar bölgeye boşaltarak kızak alanı güçlendirildi.

Daha önce belediye tarafından kayak için uygun hale getirilmiş alanda kar yağışının durmasının ardından vatandaşların kızak keyfi yarın kalmaması için Talas Belediyesi, ilçe genelinden topladığı karları kamyonlarla bölgeye taşıdı. Böylece, Mevlana Mahallesinde bulunan ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları karşısında yer alan bölgede, büyük küçük herkesin uğrak noktası olan kızak alanındaki keyfin devamı sağlanmış oluyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Vatandaşlarımız, her kış kar yağdığında bu Mevlana Mahallesinde TOKİ konutları karşısındaki alanı adeta kayak pisti olarak tercih ediyorlar. Hemşehrilerimiz buraya güzel de bir isim verdi “Talas’ın Erciyes’i” dedi. Bizde buradaki keyfin devam etmesi için ve vatandaşlarımız mutlu olsun diye kar yağışının durmasının ardından kolları sıvadık ve buraya ilçenin diğer bölgelerinden kamyonlarla kar taşıdık” dedi.

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İHA

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