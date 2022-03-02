Talas'ta çirkin görüntüye geçit yok

Talas Belediyesi, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte ilçe genelinde çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında kirlilik oluşturan hafriyat ve kurumuş otlar temizlenerek tesviye işlemi gerçekleştiriliyor.

PAYLAŞ
  • 02.03.2022 10:51
  • Güncelleme: 02.03.2022 11:36
Talas'ta çirkin görüntüye geçit yok
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte ilçe genelinde çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında kirlilik oluşturan hafriyat ve kurumuş otlar temizlenerek tesviye işlemi gerçekleştiriliyor.

Mevlana Mahallesi Kertmeler mevkii başta olmak üzere bazı mahallelerde yer alan boş arazilerde kuru ot ve hafriyat temizliği yapıldı. Ayrıca, kış mevsimiyle birlikte oluşan çukurlar da kapatılarak tesviye işlemi gerçekleştirildi. Toplamda 7 iş makinesi ve 10 personel ile yürütülen faaliyetlerde boş alanlarda oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemiz, baharla birlikte hızlı bir giriş yaptı. Boş arazilerde bulunan hafriyatları, kurumuş otları temizledi ardından da tesviye yaptı. Böylece çirkin görüntü ortadan kalkmış oldu. Talas Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili sporcudan Avrupa ikinciliği

Kayserili sporcudan Avrupa ikinciliği

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Büyükşehir'den 'kadınlara özel' etkinlikler

Büyükşehir'den 'kadınlara özel' etkinlikler

Büyükkılıç ile hayırseverler arasında bir işbirliği daha

Büyükkılıç ile hayırseverler arasında bir işbirliği daha

Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu

Fabrika değil, meslek lisesi

Fabrika değil, meslek lisesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

DAHA FAZLA
Emekli polis memuru evini müze gibi tefriş etti

Emekli polis memuru evini müze gibi tefriş etti

Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi'

Eczacı Odası Başkanı Akın: “İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi”

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi