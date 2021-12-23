Talas'ta bütçe artıyor, hizmet ve yatırımlar birbirini izliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yıl artarak büyüyen bütçe ile ilçeye çok önemli hizmet ve yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 13:58
Talas'ta bütçe artıyor, hizmet ve yatırımlar birbirini izliyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yıl artarak büyüyen bütçe ile ilçeye çok önemli hizmet ve yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her yıl artarak büyüyen bütçe ile ilçeye çok önemli hizmet ve yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

Talas Belediyesi bütçesinin 3 yılda yüzde 292 oranında arttığına dikkat çeken Başkan Yalçın, “2019 yılında 98 milyon lira olan bütçemizi, 2020’de 133 milyon liraya, 2021’de ise 246 milyon liraya çıkarttık. 2022 yılı bütçemiz ise 385 milyon lira olarak belirlendi. 2022 yılı bütçesinde 2019 yılına göre yüzde 292 oranında artış sağlandı. Bu bütçe ile bir yandan rutin belediye işlerini en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz bir yandan da yeni proje ve yatırımları hayata geçireceğiz. Bu yıl da tıpkı geçen yıl olduğu gibi Talas için hizmet ve yatırım dolu bir yıl olacak” dedi.

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