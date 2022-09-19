Talas'ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonbaharla birlikte asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Harman Mahallesinde 5 sokağın asfaltını yeniliyor.

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  • 19.09.2022 12:15
  • Güncelleme: 19.09.2022 12:25
Talas'ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonbaharla birlikte asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler Harman Mahallesinde 5 sokağın asfaltını yeniliyor.

Asfalt sezonunda hareketli günler geçiren Talas Belediyesi asfalt ekipleri, tempoyu düşürmüyor. Çalışmalarını son sürat devam ettiren ekipler, ilçenin tarihi mahallelerinden Harman’da Çaybağları 2. Sokak, Elhibeyt Sokak, Salkım Sokak, Ilgaz Sokak ve Afacan Sokakta asfalt yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, imar planına uygun olarak açılan yeni yollar ile altyapı kurumlarının çalışmalarından dolayı tahrip olan mevcut yollarda asfalt seriyor.

Yaklaşık 700 ton sıcak asfaltın kullanılması planlanan bölge ile birlikte asfalt sezonu verimli şekilde değerlendiriliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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