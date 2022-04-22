Talas'ta 23 Nisan coşkusuna sayılı saatler kaldı

Talas Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hazırladığı birbirinden eğlenceli oyunların yer alacağı programa sayılı saatler kaldı. Hafta sonu iki gün sürecek programlarda çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

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  • 22.04.2022 11:35
  • Güncelleme: 22.04.2022 12:29
Talas'ta 23 Nisan coşkusuna sayılı saatler kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara hazırladığı birbirinden eğlenceli oyunların yer alacağı programa sayılı saatler kaldı. Hafta sonu iki gün sürecek programlarda çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günleri Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda 12.00-18.00 saatleri arasında kurulacak etkinlik alanında Türk gösteri sanatlarından Kavuklu Pişekâr ile geleneksel halk hikâyelerinden Masalcı Dede ile Keloğlan Dürüstoğlan sahne gösterileri düzenlenecek. Bunların yanı sıra çocukların merakla izlediği geleneksel gölge oyunu Hacivat-Karagöz ile Haylaz Dostlar perde oyunu da minik misafirlerini eğlendirecek. Birbirinden eğlenceli oyun ve gösterilerin yanında taş boyama atölyelerinin yer alacağı etkinliklerde çocuklar ayrıca sunucu animasyonlarıyla unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşayacak.

SPOR A.Ş.’DEN ŞİŞME OYUN ALANI

23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatacak etkinliklerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. de cumartesi günü şişme oyun alanıyla çocuklara keyifli ortamlar sunacak.

BAŞKAN YALÇIN TÜM ÇOCUKLARI DAVET ETTİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı açıklamada çocuklara iki gün boyunca mutlu edecek bir etkinlik hazırladıklarını belirterek, “Pandemi döneminde günlerce evlerinden çıkamayan, birçok sosyal etkinlikten uzak kalan veya kısıtlı şekilde yararlanan çocuklarımız için dolu dolu bir 23 Nisan hediyesi hazırladık. 23-24 Nisan tarihleri arasında bütün çocuklarımızı Yamaç Paraşütü İniş Alanı’na beklediğimi ifade ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" dedi.

Girişin ücretsiz olacağı etkinliklere çocukların ve ailelerin katılımının yoğun olması bekleniyor.

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İHA

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