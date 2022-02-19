Talas'ta 'Maharetli Eller' günü

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 20 Şubat Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.

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  • 19.02.2022 12:58
  • Güncelleme: 19.02.2022 14:16
Talas'ta 'Maharetli Eller' günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Açıldığı günden bu yana vatandaşlardan büyük ilgi gören Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmaya hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 20 Şubat Pazar Günü el emeği ürün meraklılarını ağırlayacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu Pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

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