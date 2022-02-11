Talas'ta 'Gül Kokulu Naatlar' heyecanı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Gül Kokulu Naatlar’ programına sayılı saatler kaldı. Büyük ilgi görmesi beklenen etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bütün Kayserilileri şiir ve ilahi programına davet etti.

Tasavvuf müziğinin güçlü ismi Halil Necipoğlu ile ‘Yağmur Şairi’ Nurullah Genç’in katılacağı program, 13 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Talas Bulvarı üzerindeki Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan programda Halil Necipoğlu birbirinden güzel ilahileri seslendirirken, şair Nurullah Genç ise naatlardan kesitler ile sevilen şiirlerini okuyacak. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan programa katılım her zaman olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Yağmur Şairi olarak bilinen Nurullah Genç hocamız ile tasavvuf müziğinin güçlü sesi Halil Necipoğlu Talas’ta bizim için bir araya gelecekler. Pazar akşamı, Peygamber Efendimize yazılan naatları ve ilahileri okuyacaklar. Bütün hemşerilerimizi bu güzel ve anlamlı programa bekliyoruz” dedi.