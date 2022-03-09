Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Talas'ta kültür-sanat faaliyetleri hız kesmiyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından 'Bahar Konseri' düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • 09.03.2022 12:23
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:10
Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta kültür-sanat faaliyetleri hız kesmiyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından “Bahar Konseri” düzenlenecek.

Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, bir süredir çalışmalarını sürdüren Talas Musiki Cemiyetinin ilk konseri olacak. Konserde ayrıca Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu’ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’ndeki konser, 11 Mart Cuma Günü saat 20.00’de başlayacak ve Talas Belediyesi’nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yıldırım Beyazıt Mahallesi için ihale süreci tamamlandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi için ihale süreci tamamlandı

Hayati İnanç Yahyalı halkıyla buluştu

Hayati İnanç Yahyalı halkıyla buluştu

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı

Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği

Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği

Talas'ta stokçuluk denetimi

Talas'ta stokçuluk denetimi

Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor

Kayseri barajlarındaki 'sucul hayatın katili' temizleniyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derebağ ve Kapuzbaşı Şelaleleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Derebağ ve Kapuzbaşı Şelaleleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Milletvekili Ataş'Vatandaşı kuru ekmek dahi alamaz hale getirdiler'

Milletvekili Ataş'Vatandaşı kuru ekmek dahi alamaz hale getirdiler'

DAHA FAZLA
Soğanlı'da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

Soğanlı’da turizmcilerin yüzünü Alman turistler güldürdü

14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

14 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi

Kocasinan, geri dönüşümde Türkiye birincisi

Kocasinan, ihalelerde 47 milyon 555 bin TL gelir

Kocasinan, ihalelerde 47 milyon 555 bin TL gelir

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı

Kayseri Şeker sporcusundan büyük başarı