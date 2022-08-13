Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Talas'ın klasikleri listesine adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' dolu dolu ve hız kesmeden devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 13.08.2022 10:07
  • Güncelleme: 13.08.2022 10:52
Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın klasikleri listesine adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ dolu dolu ve hız kesmeden devam ediyor.

Her ayın 2. pazarı kurulması geleneksel hale gelen ve “Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla her ay antikaseverlerin uğrak noktası olan organizasyon, 14 Ağustos Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbulspor Kayseri'ye geldi

İstanbulspor Kayseri'ye geldi

CHP'li Özgür Özer: '1.5 Milyar Lira ek bütçe nereye harcanacak?'

CHP’li Özgür Özer: “1.5 Milyar Lira ek bütçe nereye harcanacak?”

Büyüksimitçi: 'GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek'

Büyüksimitçi: “GES yönetmelik değişikliği sanayicileri mağdur edecek”

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

Milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, İslami Dayanışma Oyunlarında ringe çıkacak

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

FEMAŞ, Cumhurbaşkanı'nın isteğini yerine getirdi

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

2 ilçede arazi toplulaştırması yapılacak

DAHA FAZLA
Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda

Kayserililer Perseid yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi

Kayserililer Perseid yağmurunu 2 bin 650 metreden gözlemledi

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Kayseri’de avukata bıçaklı saldırı