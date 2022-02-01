Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye devam eden kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

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  • 01.02.2022 11:43
  • Güncelleme: 01.02.2022 12:10
Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye devam eden kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yarı yıl tatilinin başladığı 21 Ocak Cuma gününden bu yana yoğun neredeyse hiç boş kalmayan Talas kütüphanelerine son 1 haftada toplam 5 bin 130 öğrenci gelerek ders çalıştı. İlçede bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphaneyi son 1 haftada 4 bin 200 öğrenci ders çalışmak için kullanırken 930 öğrencinin adresi de Altıntepe Semt Kütüphanesi oldu.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Kütüphanelerdeki ortamların ders çalışmaya elverişli olduğunu ifade eden öğrenciler, gerek ders dönemlerinde sınavlara hazırlanmak için gerekse ara tatilde yeni döneme hazırlık amacıyla çok güzel bir ortama sahip olduğunu söyledi. Altıntepe Semt Kütüphanesi ve 7/24 Kütüphaneden çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

BABA-OĞUL TALAS’IN KÜTÜPHANELERİNDE DERS ÇALIŞIYOR

Altıntepe Semt Kütüphanesi’nde sınavlarına hazırlanan bir öğrenci, kütüphaneden çok memnun olduğunu dile getirerek özellikle güncellenen çalışma saatleriyle birlikte ders çalışmak için daha fazla vakit bulduklarını ifade etti ve kütüphanenin sunduğu hizmetleri beğendiğini söyledi.

Baba-oğul Talas’ın kütüphanesini tercih eden Halit Kılıçkaya da ara tatilde oğluna kütüphane alışkanlığı kazandırmak için geldiklerini ifade ederek bu tür kazanımlar için Talas’ın kütüphanelerinin fırsat sunduğunu belirtti. Halit Kılıçkaya’nın oğlu Göktuğ Kılıçkaya da kütüphaneden memnun olduğunu söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

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İHA

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