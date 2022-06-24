Talas'ın kalitesi onaylandı

Talas Belediyesi’nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Kalite Yönetim Sistem Standardı dış tetkiki sona erdi. Tetkik sonucu başarılı bulunan Talas Belediyesi’nin sahip olduğu ‘Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin devamına karar verildi.

Tetkik öncesi belediye toplantı salonunda birim müdürleri ve birimlerde yapılacak tetkiklerde görevli personelle bir görüşme gerçekleştirildi. Programda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da TSE tarafından yapılan tetkike bu toplantıyla başlamış olduk. Her yıl artık aynı dili konuşur olduk zaten. Bölge müdürlüğü yetkililerimizin yaptığı çalışmayla iş akışımızı, standartla alakalı yürüttüğümüz görevleri özümsedik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu denetimden çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

İlk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile başlayan tetkik diğer birimlerin denetimiyle devam etti. Denetimler sonunda TSE yetkilileri Talas Belediyesi’nin ’Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin devamına yönünde bir karar aldı.