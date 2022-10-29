Talas Festivali'nde 'İnce Saz' Rüzgarı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivalinde ünlü müzik grubu İnce Saz, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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  • 29.10.2022 22:59
  • Güncelleme: 30.10.2022 05:33
Talas Festivali'nde 'İnce Saz' Rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivalinde ünlü müzik grubu İnce Saz, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali’nde sahne alan İnce Saz Grubu, salonu dolduran Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde salonu dolduran dinleyicilerin karşısına çıkan İnce Saz Grubu, Türk Sanat Müziği başta olmak üzere birçok eser seslendirdi.

Grubun solisti olan Ezgi Köker’e çiçek takdim eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, unutulmaz gece yaşatan gruba ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

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İHA

Kayseri Gündem
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