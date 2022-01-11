Talas Belediyesi'nin kütüphanesi yeniden 7/24 açık

Talas Belediyesi'ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi'nin çalışma saatleri güncellendi.

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  • 11.01.2022 16:22
  • Güncelleme: 11.01.2022 16:31
Talas Belediyesi'nin kütüphanesi yeniden 7/24 açık
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi’nin çalışma saatleri güncellendi.

Buna göre daha önce pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.00-23.00 saatleri arasında açık olan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane, uygulanacak olan yeni çalışma programıyla birlikte 11 Ocak Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek. Kütüphane, yalnızca pazartesi günleri 7.00-15.00 saatleri arasında temizlik, dezenfeksiyon ve sterilize çalışmaları için hizmet veremeyecek. Açıldığı günden itibaren 7/24 esasıyla hizmet veren kütüphanede, pandemi tedbirleri kapsamında bu uygulamadan vazgeçilmiş ve çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti.

ALTINTEPE’DE DE SAATLER UZATILDI

Öte yandan daha önce 8.00-17.00 saatleri açık olan Altıntepe Semt Kütüphanesi de pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermeye devam edecek.

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İHA

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