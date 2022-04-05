Talas Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Talas Belediye Meclisi, nisan ayında toplanarak gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2021 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

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  • 05.04.2022 11:43
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:48
Talas Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, nisan ayında toplanarak gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı. Gündemde yer alan 2021 Yılı Faaliyet Raporu maddesi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Murat İlhan başkanlığında gerçekleşen toplantıda altı komisyona üye seçimleri yapılırken, çeşitli komisyon raporları, parka verilecek isimleri içeren gündem maddeleri de karara bağlandı.

Yapılan seçimlerde komisyonlarda bir yıl görev yapacak isimler ise şöyle oluştu:

Encümen: Cumhur Yıldız, Ümit Dilci, Ömer Uğurlu.

Plan ve Bütçe Komisyonu: Alaaddin Canıpek, Ragıp Dost, Yüksel Sungur, Hasan Özsoy.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Hami Türkyar, Murat İlhan, Suat Erdoğan, Ufuk Gökdemir.

Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu: Aytaç Kırmızıtaş, Musa Soykarcı, İbrahim Ata, Mustafa Çalıksoy.

Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu: Emine Timuçin, Duygu İnce, Kerem Özden, Mustafa Özaşır.

Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Zafer Pamuk, Aytaç Kırmızıtaş, İbrahim Ata, Adnan Özer.

Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu: Selçuk Çağan, Orhan Say, Çağrı Daşan, Paşa Önal.

Öte yandan meclis toplantısında 2021 Yılı Denetim Komisyonu Raporu ile 2021 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek kabul edildi.

“TALAS BELEDİYESİ İLKLERE İMZA ATTI”

Raporların görüşülmesinin ardından söz alan Meclis Üyesi Ragıp Dost, “Bu yıl Talas Belediyesi gerçekten bütün ilklere imza attı. Talas Belediyesi’nin neler yaptığını, hangi çalışmaların üstesinden geldiğini hepimiz gördük. Başta Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere bundan sonra da daha başarılı işlere imza atacağına inanarak, özellikle de meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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