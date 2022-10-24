Talas Belediyesi'nden uzayın derinliklerine götüren sergi

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan Uzay Fotoğrafları Sergisi büyük ilgi çekti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katılımıyla Erciyes Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Gezegenlerden güneş sistemine, uzayla ilgili çok güzel görseller yer alan bu sergiyle geleceğimiz olan gençlerimizin ufuklarının açılmasını amaçladık' dedi.

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  • 24.10.2022 13:12
  • Güncelleme: 24.10.2022 14:12
Talas Belediyesi'nden uzayın derinliklerine götüren sergi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan Uzay Fotoğrafları Sergisi büyük ilgi çekti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in de katılımıyla Erciyes Hacılar Kapı’da gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Gezegenlerden güneş sistemine, uzayla ilgili çok güzel görseller yer alan bu sergiyle geleceğimiz olan gençlerimizin ufuklarının açılmasını amaçladık” dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, ERÜ Uzay Bilimleri Merkezi (UZAYBİMER) ve Kayseri Üniversitesi tarafından hafta sonu Erciyes Dağı Hacılar Kapıda düzenlenen Skyfest etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İki gün süren etkinliğin ilk gün akşamında Hacılar Kapı’da çadır kuran Talas Belediyesince Uzay Fotoğrafları Sergisi açıldı.

“İnşallah gençlerimizin ufuklarına vesile olur”

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Türk-İslam tarihinde Selçuklulardan günümüze astronomi bilimi çok öne çıkmış. El Cezeri’den Ali Kuşçu ve İmamı Azam’a kadar 15’e yakın sadece Selçuklu ve Osmanlı’da yetişen astronomi alimi var. Bunların hemen hepsi bilhassa İmam Gazali ‘Astronomiyi bilmeyen yaratanını bilemez’ diyor. Bugüne kadar astronomi bilimi çok ilerledi. Hatta jeologlar ‘Gökyüzü ilmini çok iyi hesaplayabiliyoruz ama yeraltı ilminde o kadar ileri değiliz’ diyor. İmam Gazali’nin yine ‘Gökyüzünü seyredende gönül sıkıntısı kalmaz. Gökyüzünü seyreden yaratanı tefekkür eder, mahlûka karşı şefkatli olur’ diye sözü var. Hakikaten gökyüzüne bakınca dünyamız nokta kadar bir yer. İnşallah bu çalışmalar gençlerimize ufuklarını açacak vesile olur. Gençlerimize katıldığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Uzay çağına hazırlıklı olmalıyız”

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Daire Başkanı ve Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük de, “Sayın Valim başta olmak üzere böyle bir ortama vesile oldunuz. Gençler bizim için en önemli yatırım. Onları doğru bilgilendirmek ve gökyüzünün farkında olmalarını sağlamak lazım. Çünkü artık ikinci uzay çağını yaşıyoruz. 2070’e kadar sürecek bir çağdayız. Türkiye Uzay Ajansı da bu nedenle önemli çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

ERÜ UZAYBİMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İnci Akkaya Oralhan ise, “Biz UZAYBİMER olarak bu tür bilim toplum faaliyetlerinde her zaman gönüllü olarak hem belediyemize hem valiliğimize destek için hazırız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergideki uzay fotoğrafları gezildi. Ardından teleskoplarla gökyüzü incelendi. Daha sonra kamp ateşi etrafında şiirler okunup şarkılar söylenerek keyifli bir gece yaşandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

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Talas Belediyesi'nden uzayın derinliklerine götüren sergi

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