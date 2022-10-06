Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival’de ‘Genç Talas’ standı ile yerini aldı. Festivalde yapılan değerlendirmede gençliğe yönelik çalışmalardan dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ödül verildi.

‘BU ÖDÜL HEPİMİZİN’

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Yalçın, “Bizi onurlandıran AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, ödülü takdim eden Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Talas!” şeklinde konuştu.

‘Genç Talas’ projesi, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geçen yıl düzenlenen aynı festivalde ödüle layık görülmüş ve ödülü Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.