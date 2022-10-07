Talas'a yeni bir cami ve kütüphane daha

Bir yandan ilçenin alt ve üst yapısını yenileyen Talas Belediyesi, bir yandan da yeni sosyal donatılar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve tamamlandığında bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Abdullah Bağceci Camii inşaatında çalışmalar sürüyor.

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  • 07.10.2022 12:00
  • Güncelleme: 07.10.2022 13:22
Talas'a yeni bir cami ve kütüphane daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bir yandan ilçenin alt ve üst yapısını yenileyen Talas Belediyesi, bir yandan da yeni sosyal donatılar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve tamamlandığında bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Abdullah Bağceci Camii inşaatında çalışmalar sürüyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağceci tarafından yaptırılan ve çok yönlü oluşuyla dikkat çeken camiin bünyesinde Kur’an kursu ve kütüphane de bulunuyor.

Mevlâna Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2 bin 500 metrekare alanda yapımı gerçekleşen cami, 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yoğun bir nüfusa hizmet verecek külliye ile bölgedeki 12 bin kişinin ibadethane ve kütüphane ihtiyacı karşılanacak.

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İHA

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