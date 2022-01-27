Talas’a 13,3 milyon liralık yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ile ilçelerin altyapı ihtiyacını karşılayabilmek adına 2021 yılında da önemli projelere imza attı. Büyükşehir’den yapılan açıklamaya göre KASKİ, nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Talas ilçesine 2021 senesinde 5 milyon 122 bin 259 lira maliyet ile 18 bin 317 metre içme suyu şebeke hattı, 6 milyon 380 bin 890 lira maliyet ile 14 bin 566 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi. İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının toplam maliyeti ise 13 milyon 389 bin lira olduğu belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ve diğer yerleşim birimlerinin altyapı sorunu yaşamaması için KASKİ’nin yoğun şekilde çalıştığını söyledi. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, “KASKİ’miz yaşam kaynağımız olan suyu, kaliteli ve kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak israfı engellemek, altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması noktasında 7/24 prensibi ile çalışıyor. İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili olan tüm bu faaliyetler titizlikle yapılıyor. Belirli misyon, vizyon ve ilkeleri dikkate alarak hazırlanan projeler sayesinde daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Çok şükür bütçemizin elverdiği ölçüde 2021 yılında önemli projelere imza atıldı. İlçe halkımıza hayırlı olsun. Yatırımlarımız 2022 yılında da hız kesmeden sürecek” ifadelerine yer verdi.