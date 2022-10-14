Şuşa Valisi'nden Başkan Yalçın'a ziyaret

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

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  • 14.10.2022 12:11
  • Güncelleme: 14.10.2022 12:11
Şuşa Valisi'nden Başkan Yalçın'a ziyaret

Azerbaycan Kardeşlik Parkını da gezen Vali Abbasov, hizmetlerinden dolayı Yalçın’a teşekkür etti. 

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Vali Yardımcıları Laman Ayyubova ve İsmayil Ayyubov ile Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elshan Ganbarov’dan oluşan heyet Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Şuşa Valisi Abbasov, Yenidoğan Mahallesinde inşa edilen ve içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, kuş evi ve spor aletlerinin yanı sıra Hocalı Anıtının da yer aldığı Azerbaycan Kardeşlik Parkını incelediklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Vali Maftun Abbasov, “Allah razı olsun başkanım. Biz çok beğendik. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Artık birbirimize daha sık gidip gelmeliyiz” dedi. 

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da parkın beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bölgeye yaptığımız parkın tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız da parkın isminin Azerbaycan Kardeşlik Parkı olmasından çok memnun oldu. Şuşa’nın Türkiye Cumhuriyeti açısından da Türk Devletleri Birliği açısından da önemi çok büyük. Allah hayırlı etsin. Çok memnum olduk ziyaretinizden. Biz de geliriz inşallah” şeklinde konuştu.

“ŞUŞA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ”

Ziyarette konuşan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elshan Ganbarov ise Şuşa’nın şuan sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının kültür başkenti konumunda olduğunu ifade etti. Gabvarov, “Şu anda cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeniden yapılaşma yapılıyor. Eski anıtlar inşa ediliyor. Yeni oteller, yeni yollar, yeni yapılar inşa ediliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a üzerinde Şuşa’yı simgeleyen atların yer aldığı çini, Şuşa parfümü ve kravatı ile rozet hediye etti. Başkan Yalçın da Vali Abbasov’a kahve takımı takdim etti.

1ha

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