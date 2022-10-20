Sürücü belgesi yenileme süreci uzatıldı
Sürücü belgesini 2016 senesinden önce alan vatandaşların, ehliyetlerini 2022 yılsonuna kadar yeniletme zorunlulukları alınan yeni kararla 2 yıl süreyle uzatıldı.
- 20.10.2022 10:38
- Güncelleme: 20.10.2022 10:38
Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi. Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni tip sürücü belgesi alabilir.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf
2- Eski ehliyet belgesi
3- Sürücü olabileceğine dair sağlık raporu
4- Biyometrik fotoğraf
5- Kan grubu belgesi.