Sürücü belgesi yenileme süreci uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi. Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni tip sürücü belgesi alabilir.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf

2- Eski ehliyet belgesi

3- Sürücü olabileceğine dair sağlık raporu

4- Biyometrik fotoğraf

5- Kan grubu belgesi.