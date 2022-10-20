Sürücü belgesi yenileme süreci uzatıldı

Sürücü belgesini 2016 senesinden önce alan vatandaşların, ehliyetlerini 2022 yılsonuna kadar yeniletme zorunlulukları alınan yeni kararla 2 yıl süreyle uzatıldı.

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  • 20.10.2022 10:38
  • Güncelleme: 20.10.2022 10:38
Sürücü belgesi yenileme süreci uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bildirildi. Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni tip sürücü belgesi alabilir. 

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-    Nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğraf
2-     Eski ehliyet belgesi
3-    Sürücü olabileceğine dair sağlık raporu 
4-    Biyometrik fotoğraf
5-    Kan grubu belgesi.

1ha

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