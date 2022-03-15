Sürdürülebilir bir dünya için 4 ülkenin çocukları Kayseri'de buluştu

Kocasinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de dahil olduğu Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler Kayseri'de buluştu. Proje kapsamında öğrenciler, sürdürülebilir bir dünya için tarihi eserleri inceleyip restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi sahibi oluyor. 

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  • 15.03.2022 10:11
  • Güncelleme: 15.03.2022 10:11
Sürdürülebilir bir dünya için 4 ülkenin çocukları Kayseri'de buluştu

Kocasinan Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri ‘Yenilebilir Enerji ve Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında Yunanistan, Romanya ve İtalya’daki okul ve kurumlar ile birlikte çalışma başlattı. Kayseri Kocasinan Anadolu Lisesi’nde ağırlanan yabancı öğrenciler ve öğretmenler proje kapsamında sürdürülebilir enerjiyi baz alarak restore edilmesi gereken binalar ile ilgili konferans gerçekleştirdi. Konferansta geri dönüşüm ve tarihi yapıların korunması ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Slayt üzerinden Talas, Gesi Bağları ve Ağırnas’taki tarihi yapılar incelendi.

Kocasinan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni İnayet Eroğlu proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Projemiz bir Erasmus Plus olup, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen bir proje. İtalya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan’dan ortak kurumların ve okulların yürüttüğü projenin genel amacı sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya için gençlerin, öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Bunun için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Pandemiyle birlikte çalışmalarımız biraz sekteye uğradı ama pandemi sonrası çalışmalarımız hızla devam ediyor. Daha önce öğretmenli toplantılar gerçekleştirdik. Projenin işleyiş yöntemlerini, aşamalarını kararlaştırdık. Artık öğrencilerimizle faaliyetler yapıyoruz. Öğrencilerimiz kentsel dönüşüm unsurlarını inceliyorlar. Kentsel dönüşüm gerekçelerini öğrenmeye çalışıyorlar. Bu süreçte de sürdürebilir çevre için sürdürülebilir yapılar içinde çeşitli eğitimler alıyorlar. Türkiye ayağında da öğrencilerin hazırladıkları sunumları paylaşmaları ve aynı zamanda da iş birliği yaptığımız Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden hocalarımızla birlikte sürdürülebilir çevre ile ilgili çeşitli eğitimler alıyorlar. Proje ilk olarak İtalya’da başladı. Çünkü koordinatörümüz İtalya’da Unipegaso adında bir üniversite. İtalya’dan üç ortağımız var. Bir üniversite, bir eğitim-öğretim kurumu ve bir okul. Pandemide uzaktan eğitimle projemizi sürdürdük. Çeşitli online kurslara online eğitimlere, sınavlara katıldık. Bundan sonra 1 buçuk yıl boyunca yüz yüze aktivitelerimiz yapılacak. Kayseri’de bizim çalıştığımız yerler Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin yanındaki cami Kalem Kırdı Camii) Öğrencilerimiz o camiyi hem sürdürülebilir bina olarak hem de yenilenebilir enerji imkanları açısından incelediler. Abdullah Gül Üniversitesi binasında da bu konuda çalışmalar, incelemeler yapacağız. Bu ilki bina bizim çalışmalarımızı yürüteceğimiz yapılar” dedi.

İtalya Unipegaso Üniversitesi’nde öğretmen olan Isabella Colamarco ise, “Bu projeyle birlikte farklı projelerde yürütüyoruz. Bu projedeki ortaklarımızla birlikte çalışmaktan mutluyuz. Projeye 2019 yılında başladık. Maalesef kovid pandemisinden dolayı projemiz biraz sekteye uğradı. 1 yıl kadar ara verdik. Şu anda birlikteyiz, projeyi yürütecek yeterli vaktimiz var. Biraz sıkıştırılmış bir program olsa da projeyi bir şekilde organize ettik. Proje boyunca öğrencilere ve öğretmenlere dönüştürülebilir kentsel dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji konusunda rehber olacağız” ifadelerini kullandı.

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