Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda durumundan şüphelendikleri araçta bulunan H.A.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli şahsın montunun iç cebinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ilgili polis merkezine teslim edildi.

Güven timlerinin uygulamalarının devam edeceği belirtildi.