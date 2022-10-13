Şüphelenilen şahıstan ruhsatsız tabanca bulundu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- 13.10.2022 11:19
- Güncelleme: 13.10.2022 11:22
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde şüphe üzerine B.Ö.’yü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken ayrıca tabancaya ait 6 adet fişeğe de el konuldu.
B.Ö., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İHA
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