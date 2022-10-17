Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
- 17.10.2022 10:08
- Güncelleme: 17.10.2022 10:08
2 şüphelinin yakalandığı olayla ilgili Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ‘Hepiniz yakalanacaksınız’ mesajı verdi.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 25,04 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
‘HEPİNİZ YAKALANACAKSINIZ’
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise sosyal medya hesabından operasyon anına ait fotoğraf paylaşarak, “Hepiniz yakalanacaksınız” şeklinde uyuşturucu tacirlerine mesaj verdi.
1ha
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