Süper Lig'de 2022 - 2023 Sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig ve 1'inci Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 1'inci Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ve 1'inci Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.