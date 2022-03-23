Süper Amatör Küme Play - Off finali Argıncık Sahasında oynanacak
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan takımın belirleneceği Süper Amatör Küme Play - Off final maçı, Pazar günü Argıncık Sahası'nda oynanacak.
- 23.03.2022 17:37
- Güncelleme: 23.03.2022 17:37
Süper Amatör Küme gruplarında ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Play - Off yarıfinal maçlarında karşı karşıya geldi. Yarıfinal müsabakalarında Yolspor'u mağlup eden Hacılar Erciyesspor ile Erciyes Esen Makinaspor'u mağlup eden Şekerspor Play - Off finaline yükseldi.
Şekerspor ile Hacılar Erciyesspor Pazar günü Argıncık 2 Nolu Sahada karşı karşıya gelecek. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
1ha
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