Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor

A ve B Grubunda 10'ar takımın mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de perde yarın akşam oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play - Off oynayacak. Ligi son iki sırada tamamlayan takımlar direk küme düşecek, sondan üçüncü bitiren takımlar ise Play - Out oynayacak. Ligin son haftasında oynanacak olan müsabakalar şu şekilde açıklandı;

Kayserigücü - Reşadiye Gençlikspor, Hacılar Erciyesspor - Kocasinan Ülküspor, Özvatan Gençlikspor - Amarat Gençlikspor, Talas Anayurtspor - Başakpınar Belediyespor, OSB Atletikspor - Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Gençlerbirliği ve Tomarza Belediyespor - Kayseri Yolspor.