Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor
Bu sezon ilk kez 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme yarın oynanacak olan müsabakaların ardından tamamlanacak.
- 07.03.2022 15:39
- Güncelleme: 07.03.2022 15:39
A ve B Grubunda 10'ar takımın mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de perde yarın akşam oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play - Off oynayacak. Ligi son iki sırada tamamlayan takımlar direk küme düşecek, sondan üçüncü bitiren takımlar ise Play - Out oynayacak. Ligin son haftasında oynanacak olan müsabakalar şu şekilde açıklandı;
Kayserigücü - Reşadiye Gençlikspor, Hacılar Erciyesspor - Kocasinan Ülküspor, Özvatan Gençlikspor - Amarat Gençlikspor, Talas Anayurtspor - Başakpınar Belediyespor, OSB Atletikspor - Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Gençlerbirliği ve Tomarza Belediyespor - Kayseri Yolspor.