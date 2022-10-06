Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı
Kayseri'de amatör futbolun yükünü çeken sahalardan Sümer Stadı 2 nolu sahanın zemin değişim çalışması başladı.
- 06.10.2022 13:58
- Güncelleme: 06.10.2022 13:58
Kayseri’de senelerdir amatör futbola hizmet eden sahalardan Sümer Stadı 2 Nolu sahanın zemini değişecek. Geçtiğimiz sene ihalesi yapılan sahanın zemini sentetik çim yapılacak. Eski çimin söküm işlemi başladıktan sonra sentetik çimin yapımına başlanacak. Sahanın yeni sezona kadar hazır hale getirilmesi planlanıyor.
1ha
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