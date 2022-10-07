Sultanhanı'nda Sultanbekov rüzgarı

Sultanhanı Kervansarayı’nda düzenlenen Arslanbek Sultanbekov konserine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çoğurğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Öz Ağaç İş Sendika Başkanı Tuncay Dolu ve vatandaşlar katıldı.

Konserde sahne alan müzisyen Arslanbek Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi. Arslanbek Sultanbekov ve müzisyen arkadaşları İzleyenlere keyifli anlar yaşattı.

‘YALNIZCA MERKEZDE DEĞİL İLÇELERDEKİ ESERLERİ DE TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ’

Konser sonrasında konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu gördüğünüz birlik beraberliğimizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla olduğu sürece daha çok şey olacak. Ama bu beraberlik sadece çatıda değil, işte görüyorsunuz Bünyan Belediye başkanımız ve kaymakamımız burada, onlarda el ele esnaf ziyaretindeler, buradalar, şehrin bütününde birlik beraberlik var. Kayseri için hepsi mücadele ediyor. Burası da Özkan Altun belediye başkanımızla Kaymakamımız Turgut Gülen Beyin hem benden hem büyükşehir belediye başkanımızdan talepleriydi. Birgün belediye başkanımızla buraya geldik sağ olsun başkanımız hemen o gün KAYTUR’u talimatlandırdı. 22 gün gibi bir sürede gece gündüz büyükşehir belediye elemanları uyumadan burayı bu hale getirdiler. Hemen kahvaltıya hazır hale getirdiler. Biz de kahvaltı yaptık bizde burada. Arkasından burayı tanıtmak için Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Özkan Beyin büyük gayretleri oldu. Biz şehrin bütününe sadece Kayserinin merkezindeki eserleri değil Kayserinin ilçelerindeki eserleri de turizme kazandırmak istiyoruz. Burası, turizmin dışında bizim Türklüğümüzün simgesi. Ülkemizin tapusu, dolayısıyla hiç turist gelmese, kimse gelmese merak etmese dahi bu bizim namus borcumuz ecdat burayı yapmış biz burayı dimdik tutacağız. Gençleri görüyorsunuz, bugün burası tıklım tıklım doldu. Buraya da yakışan bir isimdi Sultanbek oldu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerçekten böyle ecdadımızın eserinin gün yüzüne çıkması babında sayın Valimizin önderliğinde yapılan ve böyle anlamlı bir çalışma yapan KAYTUR’umuza teşekkür ediyorum. Tabi ki burayı diri tutma adına zaman zaman etkinlik olacak. Ancak kış mevsiminde belki bir ara kesintiye uğrayabilir. Ondan sonra biz daha da canlı baharla birlikte hayata geçirilecek. İnşallah hem konser etkinlikleriyle hem uğrak yer mantığında ama buranın anlatılması buranın tarihe mal olmuş böyle bir eserin Kayseri’mize bir kazanım noktasında destinasyon oluşturması. Karatay Medresesi, Şahruh Köprüsü ve Sultanhanı Kervansarayı bu eserlerimizin inşallah böylece turizm odaklı olarak değerlendirilmesinde hep beraber el ele vereceğiz. İnşallah şehrimizin doğusundaki bu güzel İpekyolu üzerindeki eserlerin tanıtımına hep beraber vesile olacağız. Aslanbek için ayrıca hem Valimize hem Özağaç sendikamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah burada daha değişik konseptlerle buluşmak üzere diyorum” ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Ben Kayserinin en iddialı şeyini söyleyeyim, en güzel ilçemiz olacak Bünyan inşallah. Tabi bu yolda da ilerliyoruz Büyükşehir belediye başkanımız bize her konuda destek oluyor, sadece burada değil tabi valimizde aynı şekilde. Burada güzel bir konsept oluşturduk bir fonksiyon ekledik. Allah razı olsun kendilerinden. Burayla kalmadı Kayabaşı Seyir Cam Terasıyla devam edecek inşallah. Katkılarından dolayı Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum bütün Kayserilileri de Bünyan’a bekliyorum” diye konuştu.

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen de şunları söyledi: “Öncelikle bu akşam burada bulunan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadılar. Başta Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu güzel tarihi eserin ortaya çıkmasında büyük emekleri var. Bizde Belediye Başkanımızla elimizden geleni yapacağız.”