Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor

Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü görevlileri tarafından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su üzerinde bulunan ahşap yürüyüş yolları bakıma alındı.

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  • 01.03.2022 13:28
  • Güncelleme: 01.03.2022 13:43
Sultan Sazlığı yürüyüş yolları onarılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü görevlileri tarafından Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda su üzerinde bulunan ahşap yürüyüş yolları bakıma alındı.

Bakıma alınan yürüyüş yollarında güvenlik ipleri ve eskimeye yüz tutmuş ahşaplar yenisiyle değiştiriliyor. Tadilata alınan iki ayrı yürüyüş yolundan bir tanesi bin 200 metre, diğeri ise 2 bin 300 metre uzunluğunda ve varış noktaları iki ayrı göle uzanıyor. Tatlı ve tuzlu ekosistemi aynı anda bünyesinde barındırmasıyla nadir olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bulunan yürüyüş yollarından bir tanesi tatlı su gölü olan Eğri Göl’e bağlanırken, diğeri ise tuzlu su gölü olan Tuzla Gölü’ne bağlanıyor.

Ayrıca alanda bulunan yürüyüş yolları, zaman içerisinde doğaseverlerin, kuş gözlemcilerin, düğün ve nişan merasimi için gelen çiftlerin de sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri haline geldi.

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İHA

Kayseri Gündem
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