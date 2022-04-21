Sultan Sazlığı'nda yangının yaralı sarılıyor

Milli park ilan edilen Sultan Sazlığı’nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören alanlar tamir ediliyor.

24 bin 523 hektarlık alanıyla 2006’da milli park ilan edilen Sultan Sazlığı’nda Nisan ayında çıkan yangının yaraları sarılmaya başlandı. Yangın esnasında zarar gören bin 200 metre ve 2 bin 300 metre uzunluklarındaki ahşap yürüyüş yollarının zarar gören kısımları yeniden tadilata alınırken, yangında tamamen küle dönen kuş gözetleme kulübesinin de inşasına başlandı.

Tatlı ve tuzlu ekosistemi aynı anda bünyesinde barındırmasıyla oldukça nadir olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bulunan yürüyüş yollarından bir tanesi tatlı su gölüne bağlanırken, diğeri ise tuzlu su gölüne bağlanıyor. Alan özellikle yerli ve yabancı turistlerin, doğa fotoğrafçılarının ve hatta ünlü isimlerin de klip çekimleri için gözde mekanlar arasında yer alıyor.