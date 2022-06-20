Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde ilk defa Akkuyruklu Kız Kușu’nun ürediği gözlemlendi

Kayseri, Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden birisine ev sahipliği yapıyor. Her yıl, yüzlerce kuş türü, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde konaklayarak burada ürüyor. Kuş cennetinin kuş popülasyonu da her geçen sene değişiyor. Bu kapsamda bu sene ilk defa Akkuyruklu Kız Kuşu’nun burada ürediği tespit edildi.

Kuş Fotoğrafçılar ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Onur Çiçek, kuşları tanıtmak, gözlemlemek ve fotoğraflamak için çalıştıklarını söyledi. Doğa sevgisinin her insana aşılanması gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Bu sene ilk olarak Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’ni tercih ettik. 301 çeşit kuşun bulunduğu bu doğa harikası yere kamp kurduk. 20-25 genç ve çocuğumuzu aileleri ile birlikte buraya getirdik” dedi.

AKKUYRUKLU KIZ KUŞUNUN ÜREDİĞİ İLK KEZ GÖZLEMLENDİ

Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nin, göçmen kuşların üreme alanlarından olduğunu vurgulayan Çiçek, “Son yıllarda Türkiye’yi tercih etmeyen bazı kuş çeşitlerinden Akkuyruklu Kız Kuşu’nun da burada görüntüledik. Hatta ilk defa burada ürediğini gözlemledik. 35-40 yıl öncesine kadar nadirde olsa ülkemizin iç ve orta kesimlerini üreme alanı olarak tercih eden anayurdu Asya ve Afrika olan Akkuyruklu Kız Kuşu ülkemizin üreme alanı olarak kullandığı sulak alanların tahrip edilmesi sebebi ile terk ettiği biliniyordu. Yıllarca Türkiye’yi geçiş güzergahı olarak kullandılar. Uzun bir aradan sonra ilk defa bu yıl Sultan Sazlığı’nda üreme kaydı alındı” diye konuştu.

Kuş Fotoğrafçılar ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Aytekin de, Sultan Sazlığı’na, Erciyes ve Aladağlar’a hayran kaldıklarını vurgulayarak herkesi bu doğa harikası kuş cennetini görmeye etmeye davet etti.