Suçüstü yakalanan 3 kişiye 'yasa dışı av' cezası
Kayseri'de yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.
- 04.10.2022 11:14
- Güncelleme: 04.10.2022 11:14
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yasa dışı avı önlemek adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirerek bölgeye intikal etti.
Belgesiz av yapan 3 kişiye müdahale edildi. Şahıslara, ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan cezai işlem uygulandı.
1ha
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