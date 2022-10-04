Suçüstü yakalanan 3 kişiye ‘yasa dışı av’ cezası

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yasa dışı avı önlemek adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, gelen bir ihbarı değerlendirerek bölgeye intikal etti.

Belgesiz av yapan 3 kişiye müdahale edildi. Şahıslara, ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan cezai işlem uygulandı.