Suça karışanların yarısından fazlası İranlı

Sivas'ta son bir hafta içerisinde jandarma sorumluluk sahasında çeşitli suçlara karışan 44 şüpheliden 26'sının İranlı olduğu anlaşıldı.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 10:35
Suça karışanların yarısından fazlası İranlı
Sivas'ta son bir hafta içerisinde jandarma sorumluluk sahasında çeşitli suçlara karışan 44 şüpheliden 26'sının İranlı olduğu anlaşıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta son bir hafta içerisinde jandarma sorumluluk sahasında çeşitli suçlara karışan 44 şüpheliden 26’sının İranlı olduğu anlaşıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu madde satışıyla mücadele kapsamında, 07-22 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, 37 suç tespit edildi. 55 gr Esrar, 10 gr metamfetamin, 4 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 27 adet tabanca mühimmatı, 3 adet detektör, 24 adet muhtelif kazı malzemesi ve 3 bin 18 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 26’sı İran uyruklu 44 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

iha

Kayseri Gündem
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