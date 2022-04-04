Suç makinesi yakalandı

Kayseri polisi tarafından çalışmalarda, hakkında 14 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Yağma’, ’Vergi Usul Kanununa Muhalefet’, ’Tehdit’, ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’, ’213 SKM’, ’5607 SKM’, ’Basit Tehdit’, ’Hakaret’, ’Görevi Yaptırmamak İçin Direnme’, ’Kasten Yaralama’ suçlarından toplamda 14 ayrı yakalama emri bulunan ve bu suçlardan dolayı hakkında 23 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.’nin Uğurevler Mahallesi’nde bir ikamette saklandığını tespit edildi. 2019 yılından bu yana firar olarak aranan T.T., ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T., cezaevine teslim edildi.