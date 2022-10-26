Su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

 Kayseri Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması başlattı. 

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  • 26.10.2022 12:04
  • Güncelleme: 26.10.2022 12:04
Su taşkınlarını önlemek için yağmur suyu ızgaraları temizleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde yağmur suyu ızgarası temizliğine başladı. Aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde temizlik yapan ekipler, son teknolojik ekipmanlar kullanıyor. Çalışmalarla, kum ve çakıl gibi materyaller ile dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarının sağlıklı yapıya kavuşturulması hedefleniyor. 

Yağmur suyu ızgara temizliğini titiz bir şekilde sürdüren ekipler, araç yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Sivas, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Âşık Veysel bulvarları ile Şehit Komandolar Caddesi üzerinde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

1ha

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