Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

Niğde Merkeze bağlı Kayırlı Beldesinde, 18 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yeni doğmuş yavru köpek kurtarıldı.

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  • 28.08.2022 13:32
  • Güncelleme: 28.08.2022 13:32
Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Merkeze bağlı Kayırlı Beldesinde, 18 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yeni doğmuş yavru köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre B.T. isimli duyarlı bir vatandaş, su kuyusundan gelen ses üzerine kuyuda yavru bir köpek olduğunu fark etti. Kendi imkanları ile köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan B.T.; AFAD’dan yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, yeni doğmuş yavru köpeği düştüğü su kuyusundan kurtardı.

Operasyon boyunca kuyunun başında bekleyen anne köpek yavrusuna kavuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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