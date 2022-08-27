Su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı

Niğde'de tarladaki 23 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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  • 27.08.2022 19:05
  • Güncelleme: 27.08.2022 19:05
Su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de tarladaki 23 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpek İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E., hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E., AFAD’dan yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı.

İHA

Kayseri Gündem
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